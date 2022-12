(Di domenica 25 dicembre 2022) C'era una volta il tennis in cui i tornei ufficiali venivano giocati 365 giorni all'anno , con calendari che sforavano l'anno solare e andavano a concludersi nel gennaio di quello successivo: è stato ...

... bisogna risalire a l 1982il 19 dicembre Ivan Lendl vinse il torneo Wct di Hartford battendo in finale lo statunitense Bill Scanlon. L'ultima prova del Grandegiocata a cavallo del ...Passando per la serie di diciannove vittorie consecutive neglie la semifinale a Wimbledon. ... Daho avuto quel problema all'addome la stagione è stata abbastanza disastrosa, anche perché ... Quando Slam e Coppa Davis si decidevano tra Natale e Capodanno C'era una volta il tennis in cui i tornei ufficiali venivano giocati 365 giorni all'anno , con calendari che sforavano l'anno solare e andavano ...Bjorn Borg il tennis lo ha cambiato eccome, portando sul campo il topspin: il colpo che distruggeva gli avversari ancora abituati a giocare "piatto" ...