Barbara D’Urso | nessuno se lo aspettava | “Torna a casa e piange”

Fortementein.com

In una precedente intervista ai microfoni di, l'ex gieffina aveva modo di rivedere sua madre grazie all'intervento dei giornalisti della trasmissione che raggiunsero la donna per ...In una lunga e interessante intervista a FQMagazine , la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha parlato anche di pregiudizi, del suo rapporto cone del pandoro di Chiara ... Barbara D'Urso ha chiuso: un addio drammatico per i fan. Non ci ...