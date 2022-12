Tutti i concerti di Tiziano Ferro nel 2023 | date e biglietti tour stadi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 24 dicembre 2022) In questo articolo,dinel. L’artista sarà infatti in, recuperando ilnegliinizialmente atteso per il 2020 e rimandato prima a causa del covid-19 e poi per l’arrivo in famiglia di Margherita e Andres, i figli die Voctor. Iacquistati per l’edizione 2020-2021 delsaranno validi per l’edizione. In caso di piùnelle stesse location, verificare bene per quale delleè valido quello acquistato. Ilha portato con sé alcune modifiche e una cancellazione. La data in programma a Cagliari (Fiera), per l’11 luglio 2020 e ...