Sci alpino | dentro la crisi del settore maschile L’Italia si trova senza certezze e si aggrappa ai giovani

(Di sabato 24 dicembre 2022) Un lampo improvviso e poi solo tanto buio, con la luce in fondo al tunnel che sembra essere veramente molto lontana. Si può riassumere così la prima parte di stagione della squadradi sci. Un inizio di Coppa del Mondo davvero molto deludente, unaprofonda di un interoche va toccare tutte le specialità. I veterani fanno fatica, isono pochi e c’è una generazione di mezzo che resta costantemente in una via di mezzo che non porta a nulla. Due soli piazzamenti in Top-10 su dodici gare disputate, il sesto posto nella classifica per nazioni ad una distanza enorme già dalla quinta piazza della Germania e con Stati Uniti e Canada pronti al sorpasso. I numeri non mentono e sono lo specchio di un inizio di stagione davvero disastroso per il...

... al punto che, a un mese esatto dai 23 anni, è arrivato dove non si sarebbe ancora aspettato di essere: giocarsi la sua prima carta per esordire in Coppa del Mondo di. Nessuna pressione ...Marta Bassino non ha chiaramente lo stesso dominio in gigante, dove per giunta la concorrenza è altissima e spietata, ma l'azzurra ha per ora, silenziosamente, messo in bacheca un secondo posto a ... Sci alpino, grave infortunio per Sophie Mathiou. Cosa é successo a Kronplatz Si torna in pista il 27 dicembre per tre giorni di discipline tecniche sulle nevi austriache di Semmering, tappa della Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sci alpino ...E’ tutto pronto a Bormio per ospitare la due giorni di Coppa del Mondo. Solo il tempo di festeggiare rapidamente il Natale, in famiglia o coi propri team, e gli uomini jet sono già in pista per compet ...