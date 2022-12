Rally | la Dakar 2023 scatterà il 31 12 | alcune tappe saranno nel deserto del ‘Quarto Vuoto’

Leggi su sportface

(Di sabato 24 dicembre 2022) Si scaldano i motori in vista della 45a edizione della, che si svolgerà per la quarta volta in Arabia Saudita dal 31 dicembre al 15 gennaio. Oltre 8.500 km distribuiti in 15 giorni e 14 stage. Alla linea di partenza allestita su una spiaggia del Mar Rosso sono attesi 365 veicoli. Tra le moto dieci centauri italiani (da Franco Picco e Tiziano Internò al rookie Alex Salvini) e non mancherà anche la presenza femminile, con tre ragazze in gara, di cui una nella categoria Malle Moto. Si tratta dell’olandese Mirjam Pol, della spagnola Sandra Gomez e della sudafricana Kirsten Landman. Oltre alle sfide per i titoli, verranno ospitate anche un centinaio di vetture nell’ambito dellaClassic, gara riservata ai veicoli degli anni ’80 e ’90, il cui patron quest’anno è l’ex pilota di F1, Jacky Ickx. Si partirà l’ultimo giorno ...