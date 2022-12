Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 24 dicembre 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 24 dicembre 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedi 22, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 61 (112) 50 (100) 87 (77) 19 (60) 86 (58) Cagliari: 14 (81) 43 (75) 88 (65) 17 (58) 30 (45) Firenze: 49 (72) 33 (52) 47 (51) 62 (45) 56 (42) Genova: 61 (70) 47 (61) 35 (55) 42 (50) 72 (50) Milano: 59 (166) 75 (110) 11 (105) 46 (102) 29 (50) Napoli: 42 (88) 50 (71) 13 (70) 60 (62) 75 (59) Palermo: 85 (75) 45 (72) 12 (65) 74 (53) 1 (53) Roma: 23 (111) 55 (66) 38 (61) 72 (55) 69 (48) Torino: 77 (72) 30 ...

Today.it

Estrazioni delSi gioca stasera l'ultima estrazione del: diretta dei risultati ufficiali su questa pagina. Terminata la raccolta delle scommesse di gioco, non resta che attendere la pubblicazione di tutti gli ultimi estratti. Puoi ...Le estrazioni dele deldi sabato 24 dicembre 2022, concorso numero 155, avverranno a partire dalle ore 18.30 in via del tutto eccezionale per via della Vigilia di Natale. I numeri delle dieci ruote ... Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 24 dicembre 2022 L'estrazione della Vigilia ha un jackpot da record: a disposizione del fortunato '6' ben 333,7 milioni di euro.Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, sabato 24 dicembre 2022, in tempo reale ...