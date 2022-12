Gli aspirapolvere robot ci spiano? Il caso delle foto di una donna in bagno e di un bambino finite sul web a loro insaputa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ledi unaine di unnel corridoio sonosul web atotale. Ma lo spione è stato smascherato: è un’. E’ successo, negli States. L’identikit del colpevole? Roomba: uncasalingo a servizio. Ma in grado di spiarti anche in. Di più: digrafarti nei momenti più intimi per poi diffondere le immagini in Rete senza il tuo consenso. Una mansione non voluta e non apprezzata da un aggeggio dal quale si pretende solo che pulisca bene la casa. Iltino Roomba, ormai star del web, ha scattato leche poi sono diventate virali su Facebook e altri social meno noti come Discord. L’inquadratura? Ovviamente ...