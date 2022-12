Giulia Salemi stronca Alfonso | “Non posso farlo” | si tira indietro in diretta

(Di sabato 24 dicembre 2022)piazza un clamoroso palo adSignorini: sventato il clamoroso scoop in. La settima edizione del “GF Vip” ha consacratonel ruolo di madrina ufficiale dei social.(fonte mediasetplay)La bella influencer italo-persiana, infatti, si occupa di monitorare il sentiment della rete, riportando poi agli spettatori i tweet più succosi, significativi e divertenti. Sin dal recente ingresso in veste di ospite di Ginevra Lamborghini, il pubblico del programma si è letteralmente spaccato a metà. In effetti l’ereditiera, precedentemente squalificata, non ha mai chiarito definitivamente la natura dei suoi rapporti con il famigerato “Scucugnù“, il misterioso fidanzato. Ad Alberto De Pisis aveva confidato negli ...

Stile e Trend Fanpage

L idea è un ottimo spunto anche per chi non ha voglia di legare i capelli, comein un altro hairlook firmato GHD. Le onde restano protagoniste, sempre estremamente versatili, anche per ...Come di consueto, ci sarà invece Orietta Berti eche si occuperà dei social. Sarà una puntata ricca di colpi di scena, soprattutto dopo l'entrata dei nuovi concorrenti. Sta facendo ... Giulia Salemi con la pelliccia colorata: il look della Vigilia è caldo e ... Look della Vigilia caldo, ma trendy per Giulia Salemi: si è fatta conquistare dalla moda del momento, ossia la pelliccia ...Donna di una bellezza a dir poco travolgente; Giulia Salemi sa perfettamente come mandare fuori di testa tutti i suoi fan.