Gabriel Garko si ritira dalla finale di Ballando 2022 video e gallery

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nelladicon le Stelledi stasera, 23 dicembre, in onda su Rai1, abbiamo dovuto purtroppo assistere al ritiro della coppia formata dall’attorebella ballerina Giada Lini. Dopo lo strappo al braccio e la conseguente operazione,qualche settimana fa si è strappato anche un muscolo del polpaccio e, sebbene abbia tentato di continuare la gara, stasera ha dovuto cedere al dolore e abbandonare definitivamente la competizione, sebbene fosse il papabile vincitore di questa edizione (come confermatostessa giuria). Dopo il ritiro e tante belle parole da parte della giuria e della compagna di avventura Giada Lini,ha cantato una canzone. Milly Carlucci l’ha preventivamente invitato ad ...

Fanpage.it

Ballando, Luisella Costamagna e la standing ovation: ma Selvaggia Lucarelli scatena la polemica Ballando,lascia a poche ore dalla finale: l'infortunio decisivo I fischi contro ...Finalissima di "Ballando", l'incognita. Incerto fino alla fine il destino di, per cui Ballando con le Stelle è stato un vero tour de force. Oltre che un entra ed esci ... Gabriel Garko si ritira prima della finale di Ballando con le stelle L'attore, dato come uno dei papabili vincitori per la finale, deve abbandonare la competizione a causa di un doppio infortunio al braccio e al polpaccio ...Una delle finaliste del programma televisivo Ballando con le Stelle, è Luisella Costamagna che questa sera, venerdì 23 dicembre, ha ballato con il suo ballerino Pasquale, un tango ...