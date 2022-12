Gabriel Garko abbandona Ballando cantando La fine | l’emozionante addio

Fanpage.it

Ballando, Luisella Costamagna e la standing ovation: ma Selvaggia Lucarelli scatena la polemica Ballando,lascia a poche ore dalla finale: l'infortunio decisivo I fischi contro ...Finalissima di "Ballando", l'incognita. Incerto fino alla fine il destino di, per cui Ballando con le Stelle è stato un vero tour de force. Oltre che un entra ed esci ... Gabriel Garko si ritira prima della finale di Ballando con le stelle L'attore, dato come uno dei papabili vincitori per la finale, deve abbandonare la competizione a causa di un doppio infortunio al braccio e al polpaccio ...Una delle finaliste del programma televisivo Ballando con le Stelle, è Luisella Costamagna che questa sera, venerdì 23 dicembre, ha ballato con il suo ballerino Pasquale, un tango ...