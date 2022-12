Femminicidio nel Trapanese | uccisa una 29enne | fermato il marito

(Di sabato 24 dicembre 2022) AGI - Aveva solo 29 anni l'ennesima vittima di un. Maria Amatuzzo, originaria del Palermitano, è statacon un'arma da taglio, a quanto pare un grosso coltello, nella sua abitazione di via Cassiopea, di Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Il, Ernesto Favara, molto più grande di lei, di 63 anni, è statopoco dopo il delitto, per essere interrogato dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani che lo hanno condotto in caserma. Secondo quanto si apprende l'uomo aveva l'arma con sé. Una furia omicida abbattutasi alla vigilia di Natale sulla giovane madre di tre figli, due dei quali gemelli, affidati, secondo quanto riferiscono alcuni, a una comunità. Una relazione, a tratti burrascosa, iniziata circa dieci anni fa. Le stesse fonti ...

