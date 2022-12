Draghi | “Volevo rimanere a Palazzo Chigi Meloni ha dimostrato di essere una leader abile”

(Di sabato 24 dicembre 2022) “Non spetta a me giudicare il governo, soprattutto non dopo così poco tempo. Giorgiahadiunae ha avuto un forte mandato elettorale”. Lo dice l’ex premier Marioin un’intervista ad Antonio Polito per il Corriere della Sera. “Occorre stare attenti – aggiunge– a che non si crei di nuovo un clima internazionale negativo nei confronti dell’Italia. Mantenere saldo l’ancoraggio all’Europa è il modo migliore per moltiplicare il nostro peso internazionale. Penso anche che si debba sempre mantenere aperto il confronto con le parti sociali, con gli enti territoriali, con il terzo settore. Un confronto ispirato al dialogo, all’ascolto, alla disponibilità”. “Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, ...

Sull'economia globale,precisa: "L'inflazione ha messo le banche centrali davanti a una sfida che non fronteggiavamo da molto tempo. Preservare la stabilità dei prezzi è essenziale, perché un'... Draghi: "Volevo rimanere ma non me l'hanno consentito" L'ex premier parla in una nuova intervista della sua vita dopo la fine dell'esperienza da Presidente del Consiglio italiano.«Con il passare del tempo e l'avvicinarsi della scadenza naturale la maggioranza si è sfaldata. Ora faccio il nonno. Meloni Non spetta a me giudicarla, non dopo così poco tempo»