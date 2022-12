Adorni e una vita in bici | ' Giro e Mondiale i miei trionfi meraviglia'

(Di sabato 24 dicembre 2022) Se pensate che 85 anni siano troppi per emozionarsi, allora non avete ascoltato ieri sera la voce di Vittorio: "Al pomeriggio sono andato a una manifestazione al Teatro Regio di Parma. Mi hanno ...

la Repubblica

Se pensate che 85 anni siano troppi per emozionarsi, allora non avete ascoltato ieri sera la voce di Vittorio: "Al pomeriggio sono andato amanifestazione al Teatro Regio di Parma. Mi hanno chiamato sul palco e omaggiato per il mio compleanno. Tutti in piedi ad applaudire. E che applausi. Forse ...È morto, all'età di 85 anni, Vittorio, grande campione ciclista professionista dal 1961 al ... Quest'ultima impresa, realizzata a Imola, è stata il coronamento diformidabile carriera, con ... Il ciclismo piange Vittorio Adorni: vinse un Giro d'Italia e fu campione del mondo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Il ciclismo italiano piange la morte di Vittorio Adorni, vincitore del Giro d’Italia 1965 e campione del mondo nel 1968 ...