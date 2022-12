25 dicembre 2022 | nel Municipio X cinque pranzi di Natale con i poveri

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ostia – “Santa Maria in Trastevere è stato il luogo del primo Pranzo dicon idella Comunità di Sant’Egidio, il 251982, con un piccolo gruppo di senza dimora e anziani. In questo anno del 40° anniversario del Pranzo disaremo molti di più aidicon i, amici della Comunità di Sant’Egidio durante tutto l’anno: da 47 persone nel 1982, alle oltre 80mila in Italia e 250mila nel Mondo di questo”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Comunità di Sant’Egidio, che prosegue: “Nel X, idisaranno: nella chiesa della Comunità di Sant’Egidio a Lungomare Paolo Toscanelli 184, nel vicino Centro ...

Tvblog

Il 23sono arrivati anche i regali di Natale.... La via dell'acqua come nuovo re degli incassi. Secondo i dati ottenuti via Cinetel , infatti, Avatar 2 ieri - venerdì 23- ha incassato altri 1.25 milioni di dollari , per un totale ... Ascolti tv venerdì 23 dicembre 2022 Si terrà lunedì 26 dicembre la tradizionale e attesissima “XXXV sagra delle pettole” a Castelluccio Valmaggiore, promossa dalla Pro Loco e dal Comune. L’iniziativa, da sempre appuntamento fisso per il ..."I ricordi portano inevitabilmente al bar" recita un noto cantautore. È proprio il caso di dirlo per il bar-ricevitoria Catelli di San Vito che, attraversando quattro generazioni, quest'anno compie 11 ...