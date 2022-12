WindTre fa all-in per Natale | smartphone gratis e 200GB Come ottenerli

Leggi su inews24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Asiamo tutti più buoni, compresoche ha deciso di fare regali ai suoi stessi clienti: offerta imperdibile La storica compagnia telefonica ha dovuto, per forza di cose, adattarsi all’idea di avere a che fare con competitor molto determinati. Proprio per questo, ha deciso di mettere sul mercato offerte stracciate per i clienti L'articolo proviene da Inews24.it.