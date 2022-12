Viva Rai 2! | Roma Nord contro Fiorello | “Non si riesce più a dormire” e Roma Sud replica

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Scatta la polemica dinei confronti die della sua trasmissioneRai 2!. Dalle 6.30 ogni mattina il conduttore fa l’apertura su Rai 2 in un capannone costruito ad hoc tra via Asiago e via Montello. I cittadini si sono risentiti perché il chiasso provocato dalla diretta impedirebbe loro die riposare tranquillamente. Sulla pagina Facebook del Partitoleggiamo: “Dalle 6.30 di mattina non si dorme più per il caos creato dalla trasmissione. Gli abitanti sono inferociti e hanno ragione. Non si capisce perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e a togliere il sonno a chi ci abita”. La Rai viene poi accusata anche di aver ...