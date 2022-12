TS – 2-1 e si rivede in campo Pablo Mari

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) 2022-12-22 23:17:41 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: LIONE – Il Monza fa già sul serio e si aggiudica l’amichevole di lusso in casa del Lione, superandolo per (2-1) grazie alle reti di Dany Mota e Caprari. Brianzoli con la testa verso il campionato e autori di un’ottima prestazione al cospetto di una squadra importante come quella francese. Nel finale c’è spazio pure per il ritorno indiMarì, al rientro dopo due mesi di assenza a causa dell’accoltellamento dello scorso ottobre e con i transalpini che accorciano con Lukeba. E’ però troppo tardi: gli applausi vanno tutti alla squadra di Raffaele Palladino. Così inLIONE (4-3-1-2): Lopes; Gusto (9? st Carlos Silva), Diomandé, Lukeba, Henrique; Caqueret, Thiago Mendes, Tolisso; Aouar; Lacazette, Dembelè. All.: Blanc MONZA (3-4-3): Di Gregorio; ...