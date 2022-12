Natale | prezzi più alti ma un bergamasco su tre festeggia al ristorante

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Bergamo. Anche se sul futuro si aggira lo spettro della recessione e dei rincari energetici, sarà unda incorniciare per i ristoranti di città e provincia, a conferma di un’annata che molti non hanno esitato a definire la migliore di sempre. La voglia direai tavoli dei ristoranti è più forte di crisi e inflazione e molti locali hanno già chiuso da tempo le prenotazioni. Un trend positivo che prosegue per tutte le festività. Trovare un posto a Capodanno non è così facile: quest’anno- confermano i ristoratori- le prenotazioni sono arrivate in anticipo rispetto al passato e c’è già chi ha tutti i tavoli riservati. Bene anche le cene aziendali e i ritrovi tra amici, con prenotazioni da inizio dicembre e brindisi sin dal ponte dell’Immacolata, approfittando della fortunata collocazione da calendario. Ascom ...

La Gazzetta dello Sport

Secondo Cia , inoltre, idi questonon si discostano in maniera rilevante dagli anni passati, mentre i consumi volano: +20% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'associazione ...Dai costi di gestione agli stipendi degli insegnanti, l'aumento deilegato all'inflazione e ... questo è il messaggio del- conclude - in una fase di crisi, siamo come il Cristo nato in ... Carburanti, quanto costa il pieno a Natale Prezzi e previsioni La quotazione è scesa sotto i livelli pre-guerra in Ucraina: la Lombradia era tra le più care d'Italia. Ecco i dati provincia per provincia (Como in testa) ...Il prezzo del gas europeo continua la sua caduta incurante delle parole del ministro all'Energia e vicepremier russo, Aleksandr Novak, che minaccia di dirottare altrove ...