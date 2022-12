(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il calcio inglese è già ripartito con la Coppa di Lega, che ha visto uno spettacolare Manchester City-Liverpool agli ottavi di finale con la formazione di Guardiola che ne è uscita vincitrice per 3-2 e si è qualificata per i quarti. Ma a, per il classico “Boxing Day” tornerà a disputarsi laL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

La Germania ratifica, l'Italia no vedi anche Giorgia Meloni: "A Kiev nei primi mesi 2023, con meno al Mes" Nel dicembre 2022, Berlino ha dato il suo via libera alla ratifica del fondo ...Il presidente del Consiglio a Baghdad ha avuto un colloquio con ilal Palazzo del governo e ha detto: 'L'Iraq è un Paese amico che ha dimostrato ancora una volta di credere nella democrazia con la recente formazione del governo'. Poi, alla base militare Union ... La Premier su Sky: 20 match tra Santo Stefano e Capodanno Non è un sogno recente: la Premier League per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in grande crescita e per attendere ulteriori sviluppi in ottica calciomercato ...Dalle raffinate produzioni originali Sky Original alle grandi serie HBO, fino ai drama e alle comedy più premiati dell'anno: ecco quali sono stati i titoli e le nuove stagioni imperdibili quest'anno s ...