Iliad perde il ricorso per la nuova portabilità del numero | ma non ci sta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il TAR ha respinto ildisulle nuove regole per la, ma l'operatore non è convinto e fa una proposta alle Autorità. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso di iliad che nelle settimane passate si era schierata assieme a Fastweb contro alcune parti della delibera Agcom 86/21/CIR con cui si cerca di arginare il fenomeno del cosiddetto SIM swap - il cambio di SIM mantenendo il numero. Iliad fa ricorso contro la delibera Agcom che impone procedure più approfondite per cambiare operatore mantenendo il numero, ma perde al Tar. Tuttavia, lancia l'allarme: a rischio 2,5 milioni di richi...