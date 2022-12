Guida agli eventi da non perdere in questo weekend di Natale e Santo Stefano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dal «Villaggio di» a Bergamo al «Borgo dei presepi» a Gromo, passando per il «Presepio sul fiume Brembo» a Ponte San Pietro, il «Presepe micologico» a Romano di Lombardia e i «Presepi al Mo Calvi»; poi la «Babbo Running» in città, l’animazione musicale itinerante con i baghèt a Treviglio, gli Zampognari a Trescore Balnerario e i suonatori itineranti della pastorela a Gandino. E il giorno diil «Bergamo Fast Tour» e il vin brulé con gli Alpini a San Pellegrino. Ma ci sono anche «Il lago dei cigni» al Donizetti, i dj set a «Bergamo NXT Station», Ink Club, il «Presepio Party» a Edoné e tantissimo altro. Dal 23 al 26 dicembre

Il Sole 24 ORE

...semplificando e accelerando gli schemi necessari a ottenere il via libera di Bruxellesaiuti ... portata a termine la consultazione tra i governi, l'esecutivo Ue diffonderà nuove linee. IL ...Come si prepara il Dipartimento del Tesoro La strategia è stata esposta nelle Lineedella ... Nelle linee strategiche rientra il mantenimento di una particolare attenzioneinvestitori al ... Natale, dal risparmio di energia e acqua a una dieta anti-spreco: arriva la guida dell’Enea Kratos può equipaggiare il suo arsenale con una nutrita schiera di strumenti che donano ulteriori migliorie alle sue statistiche.Il decreto milleproroghe 2023 è stato approvato dal Cdm guidato dal premier Giorgia Meloni. In attesa della sua entrata in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (presto disponibile anche ...