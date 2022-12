"Era consenziente". Archiviate le accuse di stupro di gruppo

Corriere della Sera

... stando agli inquirenti, dimostrerebbero che non ci fu violenza e che la ragazza. Secondo l'accusa della ragazza, nel pomeriggio dell'11 agosto 2021 sarebbe stata portata prima da 3 ...La revoca dei domiciliari, sostituiti con il divieto di dimora a Trapani e ad Erice,stata ... Ero. = '1671693450' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ... Stupro di Lignano: «Era consenziente e la prova è nei cellulari». Il ... Assolti cinque giovani accusati di stupro di gruppo. Il padre della ragazza aveva fatto irruzione in casa loro dopo il racconto della figlia ...Stravolto il castello accusatorio iniziale sull’episodio che, nell’estate del 2021, sconvolse il clima vacanziero della località di mare ...