Cheddira | “Io al Napoli? Non ne sapevo nulla | a Bari sono felice”

Ilnon si fermerà qui. Ha come obiettivo, del Bari, in quella che sarebbe una trattativa in famiglia. Il club di De Laurentiis vorrebbe chiudere a gennaio per averlo effettivamente a ...Il mercato è sempre aperto ed il presidente delAurelio De Laurentiis vuole riempirlo di opportunità, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport .opportunitàTutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ..."Il Napoli Non sapevo nulla. Abbiamo le idee chiare, pensare solo al campo. Quello che sarà il futuro, si vedrà. Io qui a Bari sono ...Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato le voci di calciomercato che hanno per protagonista il club di Aurelio De Laurentiis.