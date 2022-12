AEW | Aggiornamento sulle condizioni di Adam Cole | finalmente un po’ di ottimismo

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 23 dicembre 2022)non sale su un ring della AEW dallo scorso giugno quando nel corso del PPV AEWxNJPW Forbidden Door ha subito una commozione cerebrale durante il match valido per l’IWGP World Heavyweight Title, infortunio che tra l’altro ha portato ad una fine anticipata dell’incontro. Da allora diverse sono state le speculazioni sullo stato di salute del leader della Undisputed Era/Elite, arrivando anche a far temere i fan che la sua carriera sul ring sia finita. Migliora, ma… Nella giornata di ieri, tramite una risposta di Dave Meltzer su Twitter ad un fan che chiedeva notizie sullo stato di salute di, è arrivato un piccolo positivo. A detta di Meltzer“Sta molto meglio” , rimane molta cautela e non c’è una data o una previsione per il suo ritorno in ...