“Una concorrente fa il mestiere” Choc al GF Vip | la scoperta sui social | “Ma attenti”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Naturalmente partecipare al GF Vip 7 conviene tantissimo se si vuole intraprendere, ‘rianimare’ o soltanto continuare una carriera nel mondo della televisione. Ma accettare di diventare parte del cast di un reality ha pure le sue insidie. Una di queste sta nel fatto che il gossip si attacca ai concorrenti e li non molla più, finché non avrà trovato gli scheletri che stanno nell’armadio di ognuno di loro. Oggi tocca a Dana Saber. Nessuno al momento vorrebbe mettersi al suo posto. Essere un vippone di Alfonso Signorini, riscuotendo successo e accumulando l’audience tanto cercata e soprattutto guadagnando bene, ha un prezzo. Dana Saber, meravigliosa modella nonché attrice italo-marocchina di 29 anni, si trova nell’occhio del ciclone e la cosa peggiore è che è ignara di tutto. Il mondo del web parla di lei e fa supposizioni proprio scomode. GF Vip 7, cosa è successo in rete ...

PASSIONEtecnologica.IT

Durantechiacchierata con altri inquilini, l'ex tronista ha confessato di non accettare la ... Queste sono state le sue parole a riguardo: E, continuando, ildel Grande Fratello Vip ha ......sembra sempre di più assumere le sembianze di un partito. Il giocattolo, insomma, sembra essergli sfuggito di mano. Dopo l'incontro a Giovenzano dello scorso 3 dicembre, coronato da... Paolo Bonolis, il concorrente lo colpisce in diretta: finisce a terra così La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lombardia, n. 263/2022, che ha condannato un'insegnante che aveva prestato servizio in assenza del prescritto diploma di laurea. Le conseguenze erariali del ...EDI I VIDEO “La notte, i suoi strani affollamenti” , “Dalla torre” , Il trailer del documentario “In Toscana. Viaggio in versi con Mario Luzi” (2014 ) , “Nell’imminenza dei quarant’anni” letta da Mari ...