Traffico di cuccioli dall’estero | condanne a Rimini Indagini anche a Bergamo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La condanna. Dovrannoversare un risarcimento a Legambiente Emilia-Romagna di cinquemila euro, gli imputati condannati per associazione per delinquere finalizzata all’importazione di cani, maltrattamento di animali e truffa.

RIMINI - Nel 2019 la Polizia di frontiera di Rimini, con l'operazione 'Luxury Dog', sventò unmilionario illecito didi cane, salvandone cento e sequestrando canili abusivi in Slovacchia e nel napoletano. Ieri il Tribunale ha condannato a quattro anni di reclusione i vertici ..."Questo Governo fa saltare i bilanci dei Comuni"didalla Slovacchia, a Rimini tutti condannati senza condizionale Traffico di cuccioli dall'Est, ne arrivano duemila a settimana A Rimini arriva la condanna per l'organizzazione che si muoveva tra Italia e Slovacchia con un traffico milionario ...Cesenaticense tra i condannati dell'operazione Luxury dog. Il caso era approdato anche alle Iene che aveva portato in tv il traffico illecito di cuccioli ...