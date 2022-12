Sci alpino | Martina Peterlini rientra a Semmering | l’azzurra lavora a Pozza di Fassa col gruppo di Coppa Europa

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’Italia si appresta a registrare il rientro indel Mondo di scidi, programmato nello slalom didel 29 dicembre:per questo motivo sta proseguendo la preparazione adicon ildi. Assieme a lei, infatti, in questi giorni sono al lavoro Celina Haller, Serena Viviani, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Vera Tschurtschenthaler ed Anita Gulli, le quali vengono seguite dai tecnici Roberto Lorenzi, Giancarlo Bergamelli, Thierry Marguerettaz, Pascal Rizzi e Pietro Taricco. Per quanto concerne il settore maschile di, il direttore tecnico Max Carca ha previsto un raduno in Val Casies ...

La Gazzetta dello Sport

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte delle due manche per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di2022 - 2023. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2022 - ...PROGRAMMA COPPA DEL MONDO22 DICEMBRE Giovedì 22 dicembre: 17.45 - Slalom maschile Madonna di Campiglio, prima manche 20.45 - Slalom maschile Madonna di Campiglio, seconda manche Sua maestà Hirscher: "Mai pensato di tornare. Continuo a vincere coi miei sci" La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023 si prepara per l’ultimo appuntamento prima delle meritate vacanze di Natale. Dopo il filotto di gare tra Val Gardena e Alta Badia, il Circo Bianco è ...La Coppa del Mondo di sci alpino a maschile è pronta per il suo ultimo appuntamento prima di Natale. Oggi, 22 dicembre, sulla mitica 3Tre di Madonna di Campiglio si terrà l’iconico slalom in notturna, ...