Roma incidente sul Gra | scontro in galleria Cassia | un morto e traffico in tilt

leggo.it

Chiuso un tratto della carreggiata interna, in corrispondenza del km 12,600. Attualmente è istituita l'uscita obbligatoria su via ...Ennesimomortale sul Grande Raccordo Anulare di. Una tragica carambola che ha visto coinvolte quattro auto dove ha perso la vita una persona e altre due sono rimaste ferite . L'incedente è ... L’annus horribilis di Roma: 150 morti in incidenti stradali. Dalla Colombo alla Togliatti, le vie più pericolo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) dove è provvisoriamente chiuso un ...