Il sottosegretario al Lavoro: 'Il criterio della territorialità resta anche perché una persona non può andare a Trieste per due giorni se è di ...Leggi Anchedi Cittadinanza, arriva un'altra stretta: addio 'proposta congrua' basta un no e si perde il sussidiodi cittadinanza,: 'Laureato faccia anche cameriere, a gennaio dl' - 'Se l'offerta è comunque sia nei limiti temporali, che vicino casa, il percettore dovrà accettare qualsiasi ... Reddito, Durigon: laureati facciano anche i camerieri, non possono essere schizzinosi Il sottosegretario al Lavoro: "Il criterio della territorialità resta anche perché una persona non può andare a Trieste per due giorni se è di Napoli" ...Sul futuro del reddito di cittadinanza interviene il leghista Claudio Durigon , sottosegretario al Lavoro e politiche sociali. "L'offerta congrua che abbiamo in mente prevede che qualsiasi persona, an ...