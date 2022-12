Reddito di cittadinanza | resta la territorialità ma laureato deve fare anche cameriere

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Claudio Durigon tranquillizza Conte sulle modifiche aldi, precisando che il criterio dima che i percettori dovranno accettare qualsiasi tipo di lavoro per non perdere il sussidio alla povertà...

TGCOM

Se un percettore deldiriceve un'offerta di lavoro, non deve essere schizzinoso e accettarla, anche se si tratta di un laureato a cui viene offerto un posto da cameriere . È l'idea del ...La scelta di campo è netta: fare tutto il possibile per alleviare gli effetti della crisi post - Covid aggravata dalle conseguenze economiche della guerra in Ucraina sulle fasce più deboli della ... Reddito di cittadinanza, Durigon: laureato faccia cameriere Si stringono le possibilità di rifiutare offerte di lavoro per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Anche i laureati ad esempio, potrebbero trovarsi a dover acccettare un posto ...Claudio Durigon è intervenuto per parlare delle polemiche sulle modifiche del reddito di cittadinanza: la spiegazione del ridimensionamento del sussid ...