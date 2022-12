Puntare sui titoli tecnologici | oggi è più rischioso che mai

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Per anni isono stati la vera e propria gallina dalle uova d’oro dei mercati internazionali. Soprattutto idegli Stati Uniti hanno macinato utili su utili. Le loro performance sono straordinarie e i loro fondatori spesso sono diventati delle vere e proprie star. Ihanno rappresentato per tanti anni il vero e proprio paradigma del titolo che va sempre bene e che realizza grandi utili ma è anche in grado di staccare ricchi dividendi.a rischio / I Love TradingProprio per questo tanti etf sono nati sul comparto tecnologico e hanno sempre offerto buoni rendimenti. I punti di forza delle azioni tecnologiche sono piuttosto evidenti. Le azioni tecnologiche vanno a colonizzare e alcune ...

