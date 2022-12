Pinocchio di Guillermo del Toro è un inno alla libertà e alla disubbidienza

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «ha una natura diametralmente opposta a quella di un qualsiasi burattino e la sua storia non è la solita favola», ha voluto dirci Carlo Lorenzini, in arte Collodi, nel suo capolavoro Le avventure di. Storia di un burattino pubblicato nel 1883. Lo stesso messaggio viene ribadito oggi con maggiore intensità dal regista messicano e premio Oscardel, autore di una personale idea e storia del burattino scolpito nel legno che prende vita e cerca un posto nel mondo.è un burattino senza fili, nato dall’amore, ddisperazione e dforza creativa di un falegname per sconfiggere la solitudine e la paura della morte. Il regista messicano ha guardato negli occhi il burattino dello scrittore ...

