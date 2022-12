Light Up Ukraine | luci spente al Parlamento Ue in solidarietà con l' Ucraina

EuNews

Bruxelles, 22 dicembre 2022 Il Parlamento Ue al buio per Light Up Ukraine, l'iniziativa promossa da Zelensky per dare supporto all'Ucraina. Le luci sono state spente negli edifici delle istituzioni di Bruxelles per mostrare solidarietà all'Ucraina mentre il popolo ucraino subisce blackout a causa dei bombardamenti russi.