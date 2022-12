La fake news su Giorgia squalificata a Sanremo 2023 per colpa di Fiorello

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022)? Per niente. Era una. O meglio uno scherzo sfociato in una bufala da smentire assolutamente. La cantante è in gara tra i Campioni del prossimo Festival della Canzone Italiana e non ha mai rischiato di essere esclusa dalla competizione. L’equivoco dopo la puntata di Viva Rai2, il nuovo show mattutino diche ha accolto un’incursione a sorpresa di Amadeus per ammonirlo. Ma era una gag che non ha mai messo in pericolo l’effettiva partecipazione dialla competizione del prossimo febbraio. Andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda. Il nome diviene pronunciato dal direttore artistico insieme a quelli dei Campioni del Festival di...