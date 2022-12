Inchiesta Juve | Chiellini ammette | “Tutti sapevano che comunicato e accordi erano diversi”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’Prisma, che ha portato alle dimissioni del CdA dellantus nella serata del 28 novembre, è ancora in corso. Nessuna sentenza è stata ancora emessa ma nel frattempo emergono nuove intercettazioni riguardanti il taglio stipendi chiesto dalla società ai giocatori durante la prima ondata Covid che ha portato all’interruzione dei campionati e delle competizioni europee dal marzo al maggio del 2020. Testimonianza: “Non so se era corretto” Nelle nuove intercettazioni emergono delle dichiarazioni dell’ex capitano dellantus Giorgiorese ai magistrati lo scorso 4 aprile. Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fanno emergere nuovi particolari: Sullo stipendio percepito nella stagione 2019-20, dice: “Durante quel periodo ...

...Cosa succederà E quanto tempo ancora ci vorrà per capire in che direzione si orienterà l'... Per Piccioni è arrivato il tempo di fare il punto della situazione sul casoe sul rischio ...L'potrebbe durare più dei 60 giorni concessi rimandando il tutto alla fine della stagione. Larischia una multa , la trattenuta dei proventi delle coppe o l'esclusione dalla Champions. ...A dispetto delle prime ipotesi iniziali, il nuovo CdA della Juventus verrà annunciato dopo Natale. Per la precisione il 26 dicembre, quando il club renderà noti i componenti del ...Juventus ancora in ballo con l'inchiesta Prisma, tra la questione delle plusvalenze fittizie e quella che riguarda la manovra stipendi ...