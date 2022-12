Il Guardian è stato colpito da un attacco hacker | probabilmente di tipo ransomware

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il quotidiano britannicooggetto di uninformatico iniziato martedì scorso edi. LEGGI ANCHE > “Finalmente un po’ di privacy”, la nuova campagna di sensibilizzazione del Garante della privacy Cosa è successo al? Ilha comunicato ieri di essereda un «incidente grave» riguardante i suoi sistemi informatici e che ha determinato l’interruzione di alcuni servizi anche se ècomunque possibile continuare a pubblicare contenuti sul sito Web. L’amministratrice delegata Anna Bateson e la direttrice Katharine Viner hanno chiesto al personale di non recarsi in ufficio e di lavorare da casa per il resto della settimana ...

Sky Tg24

A tal proposito, ilaveva scritto un articolo in cui Cameron affermava che il tempo ... Oltre alle critiche per le sue dichiarazioni, James Cameron èattaccato anche per aver offerto ad ...... poi cancellati (ma ce n'è traccia in articoli di gennaio e marzo 2019 sul), che gli ... Dovrebbe, perché non è scontato che la 'rock star della danza', come èdefinito, si esibisca ... Gb, il Guardian denuncia: “Contro di noi attacco hacker di tipo ransomware” Se hai vissuto e goduto l’epoca dei giochi anni ’90 quindi sei un figlio di Super Nintendo e di SEGA Mega Drive, è il momento di darmi la tua attenzione e leggere del titolo che abbiamo avuto in antep ...Il Guardian ha raccontato, con molte testimonianze, che la polizia del regime spara di proposito su occhi e genitali durante le proteste ...