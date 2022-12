I sensori sulle ruote svelano lo stato di salute delle strade | la ricerca dell’UniPisa

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Utilizzare idi camion e mezzi pesanti per monitorare lodicittadine: è la, premiata a Surf 2022 – unapiù importanti conferenzecaratteristiche superficialipavimentazioni – presentata da Alessandro Marradi, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, e di Graham Salt e Lily Grimshaw, rispettivamente Technical Director e Pavement Engineer di Geosolve, che si è aggiudicato il riconoscimento come miglior articolo scientifico della sessione “Pavement Condition Measures and Models” di Surf 2022, nona edizione del Symposium on Pavement Surface Characteristics. L’utilizzo dei ...

Unipi

La Smart Home non è un argomento nuovo: se ne parla da tempo e lo abbiamo fatto spesso anchenostre pagine, ma nel corso degli ultimi anni si è evoluta moltissimo. I primi dispositivi ...e ......vengono poi processati dal computer ZF ProAI assieme alle informazioni provenienti daidel ...è in grado pure di inviare al cloud e alle altre auto connesse (modelli compatibili) dati... Sensori sulle ruote dei mezzi pesanti per valutare lo stato delle strade Il via al progetto è stato dato, come ricorda Faustini, con la posa di diverse batterie di sensori in abbinamento a una serie di ... favorendo in caso di necessità un'azione mirata sul territorio ed ...Genova – La lettera di licenziamento era stata inviata dalla direzione del personale, e rappresenta una specie di auto-accusa fondamentale agli occhi dei pubblici ministeri. Autostrade per l’Italia ha ...