Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note 2022 – un’animazione per parlare a grandi e piccini

(Di giovedì 22 dicembre 2022)ritornano per una nuova avventura in Ostrogallia, ma si troveranno davanti una spiacevole sorpresa. Source

Il Manifesto

- L'avventura delle 7 note è il seguito del film franco - belgascritto da Daniel Pennac (qui il nostro incontro con l'autore e Claudio Bisio in quell'occasione).L'attore Alessandro Borghi - proiezionidiborsa.it E per i bimbi Sicuramente, l'appuntamento al cinema è con il cartone poetico" l'avventura delle 7 note . Chi ama la musica della ... Ernest e Celestine alla ricerca dell’emancipazione Tra le uscite principali: 'The Fabelmans', 'Le otto montagne', 'Il grande giorno', il biopic su Whitney Huston e il film d'animazione di 'Ernest e Celestine' ...L'attesa uscita in sala dell'ultima fatica di Steven Spielberg fa da capofila a una serie di titoli che appaiono ideali per rilanciare il piacere del cinema in sala durante queste feste. (ANSA) ...