Doppio festeggiamento a ‘UnoMattina’ | Ossini e il programma nati lo stesso giorno

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – UnoMattina ha festeggiato oggi 36 anni di: la storica trasmissione ha preso il via infatti su Rai1 il 22 dicembre del 1986. Una doppia festa per il conduttore, Massimiliano, che in questofesteggia anche il suo 44esimo compleanno. Per l’occasione torta e candelina da soffiare, insieme ad alcuni volti che hanno condotto ilin passato: presenti in studio Eleonora Daniele, Valentina Bisti e Livia Azzariti, oltre alla direttrice del Day Time Rai Simona Sala e ai vice direttori Elsa Di Gati e Marco Cunsolo. L'articolo proviene da Italia Sera.