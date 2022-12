Donna punta con una siringa a via del Corso a Roma 

Leggi su agi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - I carabinieri indagano sulla denuncia presentata da unadi 40 anni, madre di due bambine, che ha raccontato di essere stata aggredita in pieno centro, a Roma, da un uomo che l'avrebbecon una. La, subito dopo, sarebbe salita in sella alla sua bicicletta inseguendo l'uomo e realizzando un video che è ora in mano agli inquirenti. Nelle immagini si vedrebbe un uomo rasato e con una cresta a spazzola che indossa uno smanicato nero su una felpa beige e un pantalone chiaro. I militari adesso indagheranno per verificare se si tratta di un caso di needle spiking, il fenomeno registrato già in diversi Paesi europei, che consiste nel pungere sconosciuti, in particolare donne, con siringhe infette o contenenti droghe, in genere in contesti di movida notturna e spesso in discoteche e locali. La ...