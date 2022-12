Donna di 102 anni si innamora di un gattino di 2 anni del rifugio e lo adotta subito – diventano migliori amici

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’amore incondizionato che un animale può regalarci è qualcosa che supera ogni barriera : culturale, linguistica, storica e generazionale. Gli animali sono ormai da secoli, se non millenni, parte integrante della nostra quotidianità. Credo che parlo per tutti affermando che non ci è possibile immaginare un mondo senza animali. Cani e gatti, specialmente, ci hanno fatto compagnia in quasi tutti gli avvenimenti decisivi che hanno segnato l’umanità. Non ci sorprende dunque vedere come la loro compagnia ci faccia stare bene a qualsiasi età e a qualsiasi stadio della vita ci troviamo. Iona, una signora di 102, del Texas questo lo sa benissimo, avendo passato una vita con i gatti. La tragedia e l’incontro con ilIona, secondo quanto riporta l’HuffPost, aveva detto addio al suo gatto proprio qualche settimana ...