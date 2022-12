Death Stranding 2 | riscatta gli avatar gratuiti su PSN!

(Di giovedì 22 dicembre 2022)2 ecco i codici perre gliper tutte le regioni Americhe: PRKT-2QNQ-DH4X EMEA: EHNA-6MNB-PGL5 Asia: CRBA-GKNP-J9EK Giappone: JP2J-A5NG-PT2F Corea: 3D86-9PNF-KABQ Il sequel diè stato quasi confermato fino a The Game Awards 2022, dove è stato finalmente annunciato ufficialmente. Confermando i rapporti, Hideo Kojima ha confermato di aver iniziato a lavorare sul concetto un certo numero di anni fa, ma ha dovuto riscrivere la storia a causa della pandemia. Kojima ha detto che non voleva “prevedere più il futuro”, facendo riferimento a bizzarre coincidenze che hanno visto alcuni dei temi dei suoi giochi diventare realtà. La data di uscita di2 non è stata annunciata, ma le ...

2 ha cominciato a svelare le sue prime stranezze, tra cui l'inquietante BB tentacolare. Octopus Lou , che è strettamente legato al capitolo precedente (che trovate sempre su Amazon ), ...Kojima Productions ha recentemente annunciato2 , il sequel diretto del videogioco del 2019, sviluppato in esclusiva per PS5 e in uscita in data da definire. L'autore Hideo Kojima non ha rivelato troppi dettagli ... DS2: come sarà il sequel di Death Stranding Le ultime da Hideo Kojima Come sarà il sequel di Death Stranding Proviamo a scoprirlo passando in rassegna le ultime dichiarazioni di Hideo Kojima ...Hideo Kojima si sta divertendo molto con Death Stranding 2, perché adesso ci rivela anche l'ispirazione di Octopus Lou, il BB tentacolare.