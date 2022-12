Caos in Aula | Manovra modificata ancora e il governo pone la fiducia Meloni | Nessuna catastrofe

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Votata in Commissione punto per punto dopo i rilievi della Ragioneria di Stato, latorna intra ile le proteste delle opposizioni in una giornata parlamentare travagliata. Poi nella ...

Agenzia ANSA

Votata in Commissione punto per punto dopo i rilievi della Ragioneria di Stato, la manovra torna intra ile le proteste delle opposizioni in una giornata parlamentare travagliata. Poi nella plenaria di Montecitorio il governo pone la fiducia . L'iter è stato irto di ostacoli e il testo è ...L'della Camera si trasforma in una polveriera. Roberto Giachetti , dagli scranni di Azione - Italia viva se la prende con il Movimento 5 Stelle e inizia a gridare: 'Siete miserabili!'. Al centro un ... Manovra: valanga di correzioni, caos in Aula prima della fiducia ... Si allungano i tempi di approvazione della legge di Bilancio: stralciata la norma da mezzo miliardo senza coperture ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra governo, news. Meloni: 'Italiani non ci chiedono miracoli, ma cose giuste'. LIVE ...