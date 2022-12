(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Tempi rapidissimi per la discussioneLegge di Bilancio, oggi in aula alla Camera, che avrà i l voto di fiducia domani, venerdì 23. Si è svolta intanto la mobilitazione promossa dalNoDifferenziata e dalla campagna “Non per noi ma per tutte e tutti”dei, a cui hanno partecipato numerose realtà sociali, sindacali e forze politiche, per chiedere ildi legge, dell’art. 143Legge di Bilancio, nonché la cancellazione del comma 3 dell’art 116Costituzione. “La battaglia contro l’Differenziata rappresenta oggi l’unico argine alla frammentazione ...

Yahoo Notizie

... al campione paralimpico di tennis -Matteo Parenzan, per 'l'esempio di perseveranza nel ... per 'il suo lavoro a favore del riconoscimento, dell'integrazione e dell'delle persone con ...Ma né Salvini, né il governatore Fontana (che si era offerto per portare alcon il ... Tra l'altro Calderoli è il leghista che, da Ministro, sta giocando la delicata partita sull'... Autonomia: Tavolo No AD e Rete dei Numeri Pari in piazza per il ritiro della bozza Calderoli La mobilitazione in occasione della discussione della Legge di bilancio che dovrà ottenere il voto di fiducia il 23 dicembre, promossa dalla campagna ...Il ministro leghista vuole il testo in Cdm entro l’anno. Opposizioni in trincea, ieri al Pantheon sit-in della “Rete dei numeri pari”: contro l’introduzione dei Lep in manovra ...