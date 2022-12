Al via le riprese di “Dio non è solo” | viaggio nel presepe napoletano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono partite ledel documentario “Dio non è– il” diretto da Giovanni Calvino e Sara Saetta. Il lavoro, scritto da Nicola Barile e prodotto da Giovanni Parisi per TILE Storytellers, si inserisce in una fitta schiera di celebrazioni in occasione dell’ottocentesimo anniversario dalla prima natività voluta da San Francesco d’Assisi a Greccio, nella notte di Natale del 1223. Il documentario, oltre ad intervistare teologi, antropologi e massimi esperti dell’arte presepiale napoletana, si avvale della partecipazione straordinaria di Peppe Barra storico interprete del personaggio “Razzullo”. Il lavoro nasce da un particolare assunto, ovvero raccontare l’evoluzione dele come quella natività povera e scarna, rappresentata per la prima volta da ...

BadTaste.it Cinema

... Ma' e Jack vivono insieme in un perimetro ristretto e non hannodi fuga. Quella stanzetta così ... Mittal Ledel film e la durata Il 3 settembre 2013 è stato annunciato il progetto del film, ...... il "mazzo" degli emendamenti ( circa 30 ) riguardanti il finanziamento del Canile , che chiede in piùdei fondi per la struttura diFriuli. A metterli in discussione, il consigliere e ... Alien: le riprese del nuovo film al via a febbraio del 2023, ecco il ... Al via le riprese del documentario «Dio non è solo - il presepe napoletano» diretto da Giovanni Calvino e Sara Saetta. Il lavoro, scritto da Nicola Barile e prodotto ...Sono partite le riprese del documentario "Dio non e' solo - il presepe napoletano" diretto da Giovanni Calvino e Sara Saetta.