Via del Mare | grave incidente tra Pomezia e Torvaianica | 4 feriti in codice rosso

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)nel tardo pomeriggio di oggi, 21 dicembre, sulla via del, tra, all’altezza di via della Macchiozza. Lo scontro, frontale, ha visto coinvolte due auto e ha provocato quattro. Strada chiusa Lo scontro è stato terribile: la strada chiusa per poter effettuare i rilievi. Presumibilmente si è trattato di un sorpasso azzardato, ma sulla dinamica saranno gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, a dover ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il bilancio è di quattro persone ferite in modo. Sul posto sono dovute intervenire quattro ambulanze, che hanno trasferito iinnei vari pronto soccorso della zona. Seguiranno aggiornamenti. ...

