Uomini e Donne | è nata la figlia di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

E ovviamente la gioia dei fan della coppia nata nello studio diè stata tanta. In queste ultime ore finalmente Claudia ha partorito una bella bambina. Le ore che hanno preceduto la ...La lista dei decessi si aggiorna con 15 nuovi decessi: 7e 8con un'età media di 85 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 673 tamponi molecolari e 6.702 tamponi ...Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati. A dare l’annuncio, è stata l’ex tronista di Uomini e Donne. Due anni fa, la puntata della scelta. Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati. A dare l'ann ...Metaverso, robotica, talenti, strategie aziendali, tecnologia per il no profit: sono diversi i temi di questi 11 libri che possono aiutare le aziende e le persone a capire meglio come si sta evolvendo ...