Ultime Notizie – La mano della ‘ndrangheta sul padel | un business che cresce sempre di più

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La notizia di cronaca è significativa. Anche laha allungato le mani sul. Un imprenditore, a Milano, finisce agli arresti domiciliari per false fatture e autoriciclaggio e la Dda sequestra otto campi. E’ l’ennesima conferma di come lo sportracchetta bucata abbia compiuto una vera e propria rivoluzione nelle abitudini degli italiani. A farne le spese sonopiù spesso i campi da tennis e quelli da calcetto, che vengono sistematicamente rimpiazzati da nuove strutture con le pareti di vetro. E anche la malavita si adegua. Perché costruire nuovi campi daè diventata un’attività redditizia e anche facilmente infiltrabile. Investire in campi da, al di là dell’illegalità e del riciclaggio di denaro che riguarda tanti altri comparti a partire da ...

Corriere della Sera

... i Warriors stanno facendo molta fatica: hanno incassato sei sconfitte nelleotto gare e l'... Leggi i commenti Scommesse: tutte le21 dicembre - 16:39Nelleore la Compagnia di Gesù ha reso pubblica la cronologia delle accuse. Le prime segnalazioni iniziarono negli anni '90, quando Padre Marko Ivan Rupnik si trovava a Lubiana (Slovenia) in ... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Zelensky è negli Usa. Putin: «È una tragedia, colpa di Paesi... ROMA – Covid, D’Amato: “Oggi nel lazio su 2.226 tamponi molecolari e 12.900 tamponi antigenici per un totale di 15.126 tamponi, si registrano 1.671 nuovi casi positivi (-927), sono 9 i decessi (+1), s ...Via libera al Dpc che velocizza la cessione. Il ministro Giorgetti: "Cerchiamo un partner industriale". L'ad Lazzerini: "Stiamo lavorando molto con Lufthansa. Per la prima volta negli ultimi venti ann ...