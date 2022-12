Stipendi Serie A 2022 23 | quali sono gli allenatori che guadagnano di più?

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il campionato di/23 presenta calciatori checifre molto elevate, per via del loro ingaggio, della loro esperienza e della loro popolarità. Lo stesso si può, però, dire dei tecnici, che hanno il difficile compito di portare a termine un obiettivo e cercare di farlo nel modo migliore. In alcuni casi ciò non è possibile, matanti i fattori che dipendono da ciò: il rendimento complessivo della rosa, i vari infortuni e la capacità di legare tra allenatore e giocatori. Da non dimenticare anche la bravura del mister nei confronti del proprio club. Di seguito si analizzeranno glideglidella/23, tenendo anche conto della società e dei rispettivi progetti....