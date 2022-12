Siviglia | in arrivo un difensore francese

Calcio in Pillole

Commenta per primo Ilè vicino a Loic Badé, difensore centrale 22enne del Nottingham Forest, seguito in passato dal Milan. Lo riporta Relevo .... può anticipare di sei mesi l'del portiere ora all'Atalanta: le condizioni di Mike Maignan ...00 Liverpool - Leicester CALCIO - LA LIGA 17:00 Getafe - Mallorca 19:15 Celta -19:15 Cádiz -... Isco, l'avventura a Siviglia è già finita: in arrivo la risoluzione | CIP Isco non è più un giocatore del Siviglia Isco Alarcon era arrivato a Siviglia questa estate, svincolato dopo nove stagioni giocate con la maglia del Real Madrid. In blanquirojo il trequartista di ...Il Siviglia punta due calciatori biancocelesti: Luis Alberto ('92) e Luis Maximiano ('99). La Lazio e Sarri hanno già individuati i possibili due sostituti ...